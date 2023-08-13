Джеймс Харден недоволен, что Дэрил Мори не предложил ему максимальное продление контракта (Воджнаровски)

« » прекратила переговоры по обмену разыгрывающего , однако MVP-2018 не намерен оставаться в команде, несмотря на желание организации сохранить баскетболиста.

«По словам источников, Харден недоволен президентом «Сиксерс» Дэрилом Мори из-за отсутствия предложения долгосрочного контракта максимального уровня, и организация рискует, что Харден приедет в тренировочный лагерь не с чемпионским настроем.

Тем не менее «Сиксерс» остается надеяться, что хорошие отношения Хардена с партнерами по команде и необходимость показать себя перед надвигающимся выходом на рынок свободных агентов станут факторами, которые в конечном итоге склонят его к игре за «Филадельфию», – пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Следующим летом Харден станет свободным агентом. В июне он воспользовался опцией на 35,6 млн долларов, а затем запросил обмен из команды.

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