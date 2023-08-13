Джеймс Харден недоволен, что Дэрил Мори не предложил ему максимальное продление контракта (Воджнаровски)

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Эдриан Воджнаровски Баскетбол

«Филадельфия» прекратила переговоры по обмену разыгрывающего Джеймса Хардена, однако MVP-2018 не намерен оставаться в команде, несмотря на желание организации сохранить баскетболиста.

«По словам источников, Харден недоволен президентом «Сиксерс» Дэрилом Мори из-за отсутствия предложения долгосрочного контракта максимального уровня, и организация рискует, что Харден приедет в тренировочный лагерь не с чемпионским настроем.

Тем не менее «Сиксерс» остается надеяться, что хорошие отношения Хардена с партнерами по команде и необходимость показать себя перед надвигающимся выходом на рынок свободных агентов станут факторами, которые в конечном итоге склонят его к игре за «Филадельфию», – пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Следующим летом Харден станет свободным агентом. В июне он воспользовался опцией на 35,6 млн долларов, а затем запросил обмен из команды.

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7 комментариев

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Артур Артур
Приедет без "чемпионского настроя",а он у него был???
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laziofan
На сегодняшний день просто посмотрев на максималки коллег по лиге, просто абсурдно что у Хардена нет оффера на Макс на 3-4 года.
Надеюсь что Борода проведет хороший год и поборется за гайку с Нерсом.
Ну а дальше заслуженный последний макс, при должном отношении (тут конечно есть вопросики) поиграет до 38-39, здоровье позволяет, интеллект тоже.
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Локоть Артеста
Любопытно, какой команде будет нужен актив в лице Хардена, который требует большой контракт и постоянно запрашивает обмен.
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Ed Monix
Хардену надо просить максимальный контракт не у Мори, а у руководства фирмы adidas.
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Mr.BadGuy
Ответ laziofan
На сегодняшний день просто посмотрев на максималки коллег по лиге, просто абсурдно что у Хардена нет оффера на Макс на 3-4 года. Надеюсь что Борода проведет хороший год и поборется за гайку с Нерсом. Ну а дальше заслуженный последний макс, при должном отношении (тут конечно есть вопросики) поиграет до 38-39, здоровье позволяет, интеллект тоже.
Харден уже не может стабильно играть как звезда, только отдельные удачные матчи. И моложе он точно не будет. Дальше будет только хуже. Это не стоит максималки, и ему ее нигде не дадут. А за заслуги Фила не обязана Хардену ничего давать, у него никаких заслуг перед Филой нет. Это не Леброн и Дэвис которые ЛАЛ чемпионство принесли.
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<~Inter~>
Ответ laziofan
На сегодняшний день просто посмотрев на максималки коллег по лиге, просто абсурдно что у Хардена нет оффера на Макс на 3-4 года. Надеюсь что Борода проведет хороший год и поборется за гайку с Нерсом. Ну а дальше заслуженный последний макс, при должном отношении (тут конечно есть вопросики) поиграет до 38-39, здоровье позволяет, интеллект тоже.
ну менеджеры понимают, что не все могут как Леброн играть до 38 и давать максималку очень рискованно. Ведь по сути ни одна команда в лиге не предложила ему максималку и очевидно на это есть причины
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