«Зенит» подтвердил переход Тайсона Картера в «Уникаху»

« » официально объявил о расторжении контракта с (25 лет, 193 см) по соглашению сторон.

Американский атакующий защитник останется в «Уникахе», куда он переходил на правах аренды.

По информации испанских СМИ, « » заплатила 100 000 долларов за выкуп контракта, рассчитанного до конца сезона-24/25.

Картер стал игроком «Зенита» в декабре 2021 года. Он провел 20 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 6,6 очка, 2,7 передачи, 1,6 подбора и 1 перехват за 17 минут на площадке.

Прошлый сезона Картер провел в «Уникахе» на правах аренды. Защитник помог команде выиграть Кубок Короля, став MVP турнира.

Новые звезды Единой лиги. Кто этим летом уже перебрался в Россию?