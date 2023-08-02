«Зенит» подтвердил переход Тайсона Картера в «Уникаху»
«Зенит» официально объявил о расторжении контракта с Тайсоном Картером (25 лет, 193 см) по соглашению сторон.
Американский атакующий защитник останется в «Уникахе», куда он переходил на правах аренды.
По информации испанских СМИ, «Уникаха» заплатила 100 000 долларов за выкуп контракта, рассчитанного до конца сезона-24/25.
Картер стал игроком «Зенита» в декабре 2021 года. Он провел 20 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 6,6 очка, 2,7 передачи, 1,6 подбора и 1 перехват за 17 минут на площадке.
Прошлый сезона Картер провел в «Уникахе» на правах аренды. Защитник помог команде выиграть Кубок Короля, став MVP турнира.
Новые звезды Единой лиги. Кто этим летом уже перебрался в Россию?
Комментарии