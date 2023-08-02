«Зенит» подтвердил переход Тайсона Картера в «Уникаху»

Теги переходы Зенит Уникаха чемпионат Испании Единая лига ВТБ Тайсон Картер Баскетбол

«Зенит» официально объявил о расторжении контракта с Тайсоном Картером (25 лет, 193 см) по соглашению сторон.

Американский атакующий защитник останется в «Уникахе», куда он переходил на правах аренды.

По информации испанских СМИ, «Уникаха» заплатила 100 000 долларов за выкуп контракта, рассчитанного до конца сезона-24/25. 

Картер стал игроком «Зенита» в декабре 2021 года. Он провел 20 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 6,6 очка, 2,7 передачи, 1,6 подбора и 1 перехват за 17 минут на площадке.

Прошлый сезона Картер провел в «Уникахе» на правах аренды. Защитник помог команде выиграть Кубок Короля, став MVP турнира.

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