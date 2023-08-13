15 очков Эдвардса и 11+8 от Брансона помогли США крупно обыграть Словению в товарищеском матче

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Сборная США крупно обыграла сборную Словении в рамках товарищеского матча перед предстоящим чемпионатом мира – 92:62. Лука Дончич участия в матче не принимал из-за небольшого повреждения.

Атакующий защитник Энтони Эдвардс стал самым результативным игроком встречи, набрав 15 очков. Разыгрывающий Джейлен Брансон добавил 11 очков и 8 передач, защитники Остин Ривз и Тайриз Халибертон отметились 10 очками каждый.

Сегодня американцы встретятся в рамках товарищеского матча со сборной Испании.

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