15 очков Эдвардса и 11+8 от Брансона помогли США крупно обыграть Словению в товарищеском матче

Сборная США крупно обыграла сборную Словении в рамках товарищеского матча перед предстоящим чемпионатом мира – 92:62. Лука Дончич участия в матче не принимал из-за небольшого повреждения.

Атакующий защитник стал самым результативным игроком встречи, набрав 15 очков. Разыгрывающий Джейлен добавил 11 очков и 8 передач, защитники и отметились 10 очками каждый.

Сегодня американцы встретятся в рамках товарищеского матча со сборной Испании.

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