Шакил О’Нил предсказал чемпионство «Голден Стэйт» в следующем сезоне, включив «We Are the Champions» на концерте

Бывший игрок НБА Шакил О’Нил, более известный в Сан-Франциско в эти выходные как «Диджей Дизель», верит в победу « » в предстоящем сезоне.

Член Зала славы выступил на ежегодном музыкальном фестивале Outside Lands Music and Arts Festival, проходящем в Сан-Франциско, Калифорния.

«Эту песню вы все будете петь в конце сезона», – сказал О’Нил, включив Queen – We Are the Champions.

