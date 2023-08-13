Шакил О’Нил предсказал чемпионство «Голден Стэйт» в следующем сезоне, включив «We Are the Champions» на концерте

Теги Голден Стэйт Шакил О′Нил НБА видео Баскетбол

Бывший игрок НБА Шакил О’Нил, более известный в Сан-Франциско в эти выходные как «Диджей Дизель», верит в победу «Голден Стэйт» в предстоящем сезоне.

Член Зала славы выступил на ежегодном музыкальном фестивале Outside Lands Music and Arts Festival, проходящем в Сан-Франциско, Калифорния.

«Эту песню вы все будете петь в конце сезона», – сказал О’Нил, включив Queen – We Are the Champions.

Новый главный тренер «Торонто» Дарко Раякович – тренирует с 16 лет, попал в НБА благодаря чевапчичам и ловкой парковке

Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А кто еще выступал там?

Педагогическая реформа Леброна с треском провалилась. Пострадал не только имидж игрока, но и всего штата Огайо

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fbd
https://youtube.com/shorts/iT4CEMJNM0c?feature=share
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andraey
Наш бро!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evincive
А если бы фестиваль проходил не в Сан-Франциско, а скажем в Лос-Анджелесе ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий