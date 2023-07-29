«После первой половины у меня ни одного подбора». Кевин Гарнетт рассказал о вечеринке со Снуп Доггом в ночь перед матчем

Бывшая звезда НБА Кевин Гарнетт рассказал, как однажды, будучи игроком «Миннесоты», посетил вечеринку с рэпером Снуп Доггом в ночь перед матчем против «Торонто».

«Пожалуй, это самый непрофессиональный поступок, который я совершил.

Мы приехали в Торонто. Мне говорят: «Снуп в городе! Снуп сегодня выступает?» «Серьезно? Не может быть! Нужно достать билеты». Мы идем на шоу. Шоу потрясающее, Снуп зажигает. Мы тусуемся до рассвета.

В полдень мы играем против «Рэпторс». После первой половины у меня, у лидера лиги по подборам, ни одного подбора. кричит: «Черт возьми, парни, болельщики « » пришли посмотреть на вас, а вы играете как дерьмо. Засранцы, вы тусовались со Снупом», – рассказал Гарнетт.

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