«После первой половины у меня ни одного подбора». Кевин Гарнетт рассказал о вечеринке со Снуп Доггом в ночь перед матчем

Теги Флип Сондерс Миннесота Кевин Гарнетт Торонто НБА Snoop Dogg Баскетбол

Бывшая звезда НБА Кевин Гарнетт рассказал, как однажды, будучи игроком «Миннесоты», посетил вечеринку с рэпером Снуп Доггом в ночь перед матчем против «Торонто».

«Пожалуй, это самый непрофессиональный поступок, который я совершил.

Мы приехали в Торонто. Мне говорят: «Снуп в городе! Снуп сегодня выступает?» «Серьезно? Не может быть! Нужно достать билеты». Мы идем на шоу. Шоу потрясающее, Снуп зажигает. Мы тусуемся до рассвета.

В полдень мы играем против «Рэпторс». После первой половины у меня, у лидера лиги по подборам, ни одного подбора. Флип Сондерс кричит: «Черт возьми, парни, болельщики «Торонто» пришли посмотреть на вас, а вы играете как дерьмо. Засранцы, вы тусовались со Снупом», – рассказал Гарнетт.

Гарнетт, Тимак, Айверсон, Винс, Нэш – люди, которые привели вас в баскетбол, уже нашли себя вне НБА

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