Гиоргос Принтезис о переходе Слукаса в «Пао»: «Нельзя сказать, что что-то правильно, а что-то нет. Он принял решение, которое, по его мнению, было лучшим для него»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Панатинаикос чемпионат Греции Гиоргос Принтезис Костас Слукас Баскетбол

Легенда «Олимпиакоса» Гиоргос Принтезис поддержал выбор бывшего партнера по команде Костаса Слукаса, который ранее заключил контракт с «Панатинаикосом».

«Костас уже взрослый мальчик, ему 33 года. Он принял решение, которое, по его мнению, было лучшим для него, его семьи и его будущего. Все мы разные, все мы реагируем на события по-разному.

Одни могут смотреть на это более эмоционально, другие – более профессионально. Нельзя сказать, что что-то правильно, а что-то нет. Он принял решение, которое, по его мнению, было лучшим для него», – считает Принтезис.

Греки вместе становились чемпионами Евролиги в двух сезонах кряду (2012, 2013).

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