Гиоргос Принтезис о переходе Слукаса в «Пао»: «Нельзя сказать, что что-то правильно, а что-то нет. Он принял решение, которое, по его мнению, было лучшим для него»

Легенда « » поддержал выбор бывшего партнера по команде , который ранее заключил контракт с « ».

«Костас уже взрослый мальчик, ему 33 года. Он принял решение, которое, по его мнению, было лучшим для него, его семьи и его будущего. Все мы разные, все мы реагируем на события по-разному.

Одни могут смотреть на это более эмоционально, другие – более профессионально. Нельзя сказать, что что-то правильно, а что-то нет. Он принял решение, которое, по его мнению, было лучшим для него», – считает Принтезис.

Греки вместе становились чемпионами в двух сезонах кряду (2012, 2013).

«Пришлось гуглить, кто такой Майкл Джордан». Дети «Его Воздушества» не стали великими, зато им есть что рассказать

Где же в НБА появятся новые команды? Вегас, Сиэтл и... Париж – среди вариантов

Вемби еще не сыграл за «Сперс», а уже 💣: его охранник попал по лицу Бритни Спирс (по ее версии)