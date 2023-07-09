Гиоргос Принтезис о переходе Слукаса в «Пао»: «Нельзя сказать, что что-то правильно, а что-то нет. Он принял решение, которое, по его мнению, было лучшим для него»
Легенда «Олимпиакоса» Гиоргос Принтезис поддержал выбор бывшего партнера по команде Костаса Слукаса, который ранее заключил контракт с «Панатинаикосом».
«Костас уже взрослый мальчик, ему 33 года. Он принял решение, которое, по его мнению, было лучшим для него, его семьи и его будущего. Все мы разные, все мы реагируем на события по-разному.
Одни могут смотреть на это более эмоционально, другие – более профессионально. Нельзя сказать, что что-то правильно, а что-то нет. Он принял решение, которое, по его мнению, было лучшим для него», – считает Принтезис.
Греки вместе становились чемпионами Евролиги в двух сезонах кряду (2012, 2013).
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