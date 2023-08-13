Агент Джеймса Хардена: «Не удивлюсь, если в этом сезоне он будет претендовать на награду MVP»

По словам агента Джеймса Хардена Троя Пэйна, разыгрывающий «Филадельфии» готовится провести один из лучших сезонов в карьере.

«Последние три недели он тренировался два раза в день. Джеймс испытывает невероятное желание работать. Не удивлюсь, если в этом сезоне он будет претендовать на награду MVP.

Приходит в зал в 7 утра, тренируется два-три часа, потом снова возвращается. Дисциплина в питании. Я только что был у него дома, мы делали кардио в течение часа. У него безупречная дисциплина.

Я рад, что он уже начал тренироваться. У нас есть весь август и весь сентябрь, чтобы привести его в порядок и набрать лучшую форму за всю его карьеру. Думаю, что нам удастся сделать это и он проведет отличный сезон», – сказал агент.

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