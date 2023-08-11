Роберт Ковингтон: «Не разговаривал с Тайроном Лю после окончания сезона. Сосредоточен на том, что могу контролировать»

Форвард « » в интервью The Athletic признался, что не разговаривал с главным тренером команды с момента окончания сезона.

«Если [разговор] состоится, значит состоится. Если нет, то я не буду на этом зацикливаться.

Сосредоточусь на том, что могу контролировать, и продолжу делать свою работу. Что бы ни случилось, так тому и быть. Я не разговаривал с Таем после окончания сезона», – рассказал Ковингтон.

32-летний форвард проводил на паркете в среднем 16,2 минуты за матч в регулярке, набирая 6 очков и 3,5 подбора.

Джейлен «300 млн» Браун – нетипичный игрок НБА: выступает в Гарварде, любит шахматы и мечтает изменить имидж Бостона

Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А кто еще выступал там?

Педагогическая реформа Леброна с треском провалилась. Пострадал не только имидж игрока, но и всего штата Огайо