«Бостон» официально подал заявку на проведение Матча всех звезд НБА-2026

Теги Бостон НБА Матч всех звезд НБА Вик Грусбек Баскетбол

«Бостон» официально подал заявку на проведение Матча всех звезд НБА 2026 года.

Об этом рассказал владелец команды Вик Грусбек в интервью Boston Globe.

«Мы этим занимаемся. Потребуется время, но колеса уже в движении. Мы определенно нацелены на это», – сказал Грусбек.

Последний раз команда из Массачусетса принимала Матч всех звезд НБА в 1964 году.

Новый главный тренер «Торонто» Дарко Раякович – тренирует с 16 лет, попал в НБА благодаря чевапчичам и ловкой парковке

Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А кто еще выступал там?

Педагогическая реформа Леброна с треском провалилась. Пострадал не только имидж игрока, но и всего штата Огайо

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий