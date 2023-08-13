«Бостон» официально подал заявку на проведение Матча всех звезд НБА-2026
«Бостон» официально подал заявку на проведение Матча всех звезд НБА 2026 года.
Об этом рассказал владелец команды Вик Грусбек в интервью Boston Globe.
«Мы этим занимаемся. Потребуется время, но колеса уже в движении. Мы определенно нацелены на это», – сказал Грусбек.
Последний раз команда из Массачусетса принимала Матч всех звезд НБА в 1964 году.
Новый главный тренер «Торонто» Дарко Раякович – тренирует с 16 лет, попал в НБА благодаря чевапчичам и ловкой парковке
Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А кто еще выступал там?
Педагогическая реформа Леброна с треском провалилась. Пострадал не только имидж игрока, но и всего штата Огайо
Комментарии