«Бостон» официально подал заявку на проведение Матча всех звезд НБА-2026

« » официально подал заявку на проведение всех звезд НБА 2026 года.

Об этом рассказал владелец команды Вик Грусбек в интервью Boston Globe.

«Мы этим занимаемся. Потребуется время, но колеса уже в движении. Мы определенно нацелены на это», – сказал Грусбек.

Последний раз команда из Массачусетса принимала Матч всех звезд в 1964 году.

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