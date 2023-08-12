ЧЕ-2023. Юноши (U16). 1/2 финала. Италия – Франция, Испания против Литвы

Сегодня в северомакедонском Скопье состоятся матчи 1/2 финала плей-офф чемпионата Европы среди юношей до 16 лет.

Италия сыграет с Францией, Испания встретится с Литвой.

Чемпионат Европы

Юноши (U16)

Скопье, Северная Македония

Плей-офф

1/2 финала

ИТАЛИЯ – Франция

12 августа. 19:30

Испания – Литва

12 августа. 22:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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