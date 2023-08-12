ЧЕ-2023. Юноши (U16). 1/2 финала. Италия – Франция, Испания против Литвы
Сегодня в северомакедонском Скопье состоятся матчи 1/2 финала плей-офф чемпионата Европы среди юношей до 16 лет.
Италия сыграет с Францией, Испания встретится с Литвой.
Юноши (U16)
Скопье, Северная Македония
Плей-офф
1/2 финала
ИТАЛИЯ – Франция
12 августа. 19:30
Испания – Литва
12 августа. 22:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Лучший управленец НБА и творец титулов «Голден Стэйт» – без работы. Почему Боб Майерс ушел – и надолго ли это?
Игра через «усы» в НБА ушла в прошлое. Выберем же лучших мастеров игры под кольцом
Комментарии