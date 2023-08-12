АЕК подписал Джастина Тиллмена и близок к соглашению с Чейссоном Рэндлом

Греческий АЕК заключил соглашение с американским тяжелым форвардом Джастином Тиллменом.

В прошлом сезоне он выступал за « », набирая 19,3 очка и 6,8 подбора в среднем за матч.

Также АЕК ведет активные переговоры с американским разыгрывающим Чейссоном Рэндлом (30 лет, 188 см), сообщает журналист Христос Цальтас.

Рэндл выступал в НБА за «Филадельфию», «Нью-Йорк», «Вашингтон», «Голден Стэйт» и «Орландо». На счету защитника 119 матчей с показателями 5,7 очка, 1,4 подбора и 1,8 передачи в среднем за встречу. Большую часть прошлого сезона Рэндл провел в G-лиге.

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