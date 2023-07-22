Миндаугас Кузминскас перейдет в АЕК

Форвард Миндаугас Кузминскас (33 года, 206 см) находится на завершающей стадии подписания контракта с греческим , сообщает журналист Донатас Урбонас.

Литовец провел прошлый сезон за «Каршияку», набирая в чемпионате Турции 13,8 очка и 5,4 подбора в среднем за матч.

До этого Кузминскас выступал за «Зенит» (2021/22) и «Локомотив-Кубань» (2019-2021).

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