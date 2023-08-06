Бен Маклемор стал игроком АЕКа

Бывший игрок НБА Бен Маклемор (30 лет, 191 см) подписал контракт с греческим . Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

Маклемор был выбран под 7-м номером драфта 2013 года. Атакующий защитник провел в НБА девять сезонов, выступая за «Сакраменто», «Мемфис», «Хьюстон», «Лейкерс» и «Портленд». Показатели за карьеру составили 9,0 очка, 2,3 подбора и 1,0 передачи в среднем за матч.

В прошлом сезоне американец выступал за китайский клуб «Шаньдун».

Самые крутые американцы, уезжавшие из НБА в Европу: от Доминика Уилкинса до Айверсона и Кембы