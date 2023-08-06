Бен Маклемор стал игроком АЕКа

Теги переходы АЕК НБА чемпионат Греции Бен Маклемор Лига чемпионов Баскетбол

Бывший игрок НБА Бен Маклемор (30 лет, 191 см) подписал контракт с греческим АЕКом. Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

Маклемор был выбран под 7-м номером драфта 2013 года.  Атакующий защитник провел в НБА девять сезонов, выступая за «Сакраменто», «Мемфис», «Хьюстон», «Лейкерс» и «Портленд». Показатели за карьеру составили 9,0 очка, 2,3 подбора и 1,0 передачи в среднем за матч.

В прошлом сезоне американец выступал за китайский клуб «Шаньдун».

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7 комментариев

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Ответ Алексааандр
нужно на роль его смотреть в команде, а не на очки
Какая у игрока из нба может быть роль в СВА?
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какой классный был тот 19/20 с Рокетс, был важным таким звеном одного из лучших нападений в лиге
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Ответ Алексааандр
очень странно, что его никто из команд не подписали
Он в Китае набирал 9 очков в среднем, где играют без защиты
+1
0
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очень странно, что его никто из команд не подписали
+1
-1
0
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Ответ пердак
Он в Китае набирал 9 очков в среднем, где играют без защиты
не все играют без защиты) Например, Пекин и Ляонинь)
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