АЕК официально подписал Миндаугаса Кузминскаса

Греческий АЕК официально объявил о подписании контракта с форвардом (33 года, 206 см). Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

Литовец провел прошлый сезон за «Каршияку», набирая в чемпионате Турции 13,8 очка и 5,4 подбора в среднем за матч.

До этого Кузминскас выступал за «Зенит» (2021/22) и «Локомотив-Кубань» (2019-2021).

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