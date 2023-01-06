«Лейкерс» близки к подписанию 10-дневного контракта со Стерлингом Брауном

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Свингмен Стерлинг Браун (27 лет, 196 см) в ближайшее время может стать игроком «Лейкерс». Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, стороны близки к подписанию 10-дневного контракта.

Браун провел в НБА пять сезонов, выступая за «Милуоки», «Хьюстон» и «Даллас». В прошлом он играл за «Мэверикс», набирая 3,3 очка и 3,0 подбора в среднем за матч.

Нынешний сезон Браун начал в G-лиге за «Рэпторс 905».

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1 комментарий

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Daishi
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Замечательный рост, Vagant будет доволен))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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