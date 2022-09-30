«Оклахома» и «Хьюстон» договорились об обмене с участием 8 игроков

«Оклахома» и «Хьюстон» проведут трейд, в котором задействованы 8 баскетболистов, информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
«Рокетс» приобретут защитников Тео Маледона и Тая Джерома, форвардов Деррика Фэйворса и Мо Харклесса, а также пик второго раунда драфта-2025 (принадлежащий «Атланте»). Состав «Тандер» пополнят защитники Трей Берк, Дэвид Нваба, Стерлинг Браун и центровой Маркиз Крисс.
В результате обмена «Оклахома» получит два торговых исключения и разгрузит платежную ведомость на почти 10 млн долларов, а «Рокетс» получат пик второго раунда и 6,3 млн долларов и усилятся запасным центровым Дерриком Фэйворсом, который набирал в прошлом сезоне 5,3 очка и 4,7 подбора.
Мо Харклесса обменяли второй раз в течение недели. «Тандер» забрали его три дня назад у «Атланты» за Вита Крейчи.
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