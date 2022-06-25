«Даллас» объявил о приобретении Кристиана Вуда

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«Хьюстон» и «Даллас» официально провели обмен, в результате которого центровой Кристиан Вуд (26 лет, 208 см) стал игроком «Мэверикс».

«Рокетс» получили Уэнделла Мура-младшего (26-й пик драфта-2022), «больших» Бобана Марьяновича и Маркиза Крисса, а также защитников Трея Берка и Стерлинга Брауна.

Мура-младший был отправлен «Хьюстоном» в «Миннесоту».

В минувшем сезоне НБА Вуд проводил на площадке 30,8 минуты в среднем за игру, набирая 17,9 очка и 10,1 подбора при 39% из-за дуги. 

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