«Даллас» объявил о приобретении Кристиана Вуда

и официально провели обмен, в результате которого центровой (26 лет, 208 см) стал игроком «Мэверикс».

«Рокетс» получили Уэнделла Мура-младшего (26-й пик драфта-2022), «больших» и , а также защитников Трея Берка и Стерлинга Брауна.

Мура-младший был отправлен «Хьюстоном» в «Миннесоту».

В минувшем сезоне НБА Вуд проводил на площадке 30,8 минуты в среднем за игру, набирая 17,9 очка и 10,1 подбора при 39% из-за дуги.

Драфт НБА-2022. Банкеро – первый номер, «Никс» избавились от Кембы, в «Оклахоме» два Уильямса: Джейлен и Джейлин