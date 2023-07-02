Inanomo выиграла золото Winline чемпионата России по баскетболу 3×3

Победителем Winline чемпионата России по баскетболу 3×3 стала московская команда Inanomo.

В финальном матче турнира Inanomo обыграла «Хелитаб СКСО» из Екатеринбурга со счетом 21:11. В матче за третье место столичная «Руна» была сильнее ЦОП Bad Boys из Санкт‑Петербурга (20:13).

Женский турнир закончился победой петербургской команды COP‑Petersburg над «Самарой» в финале – 16:10. Екатеринбургская «Сима‑Ленд» завоевала бронзу, обыграв петербургскую TSOP‑LED в матче за 3-е место (21:18).

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