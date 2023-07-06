Игрок сборной России по баскетболу 3х3 дисквалифицирован на год за допинг
Игрок сборной России по баскетболу 3х3 Александр Антониковский будет дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил, сообщает «Спорт-Экспресс».
Предполагается, что положительный тест был сдан в апреле прошлого года.
Антониковский является чемпионом мира (U23) по баскетболу 3х3, а также чемпионом России в составе команды Inanomo. В этом году игрок не выступал за Inanomo на победном чемпионате России-2023 в Перми.
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