Игрок сборной России по баскетболу 3х3 дисквалифицирован на год за допинг

Теги допинг Александр Антониковский Баскетбол 3х3 сборная России 3х3 Баскетбол

Игрок сборной России по баскетболу 3х3 Александр Антониковский будет дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил, сообщает «Спорт-Экспресс».

Предполагается, что положительный тест был сдан в апреле прошлого года.

Антониковский является чемпионом мира (U23) по баскетболу 3х3, а также чемпионом России в составе команды Inanomo. В этом году игрок не выступал за Inanomo на победном чемпионате России-2023 в Перми.

Снимался со звездами Голливуда, учился на экономиста, начинал с вольной борьбы, а стал самым популярным данкером России

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