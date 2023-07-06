Игрок сборной России по баскетболу 3х3 дисквалифицирован на год за допинг

Игрок сборной России по баскетболу 3х3 Александр Антониковский будет дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил, сообщает «Спорт-Экспресс».

Предполагается, что положительный тест был сдан в апреле прошлого года.

Антониковский является чемпионом мира (U23) по баскетболу 3х3, а также чемпионом России в составе команды Inanomo. В этом году игрок не выступал за Inanomo на победном чемпионате России-2023 в Перми.

Снимался со звездами Голливуда, учился на экономиста, начинал с вольной борьбы, а стал самым популярным данкером России