Джанмарко Поццекко: «Моя цель на завтра – встретиться с Никосом Галисом»

Теги товарищеские матчи Джанмарко Поццекко сборная Греции сборная Италии Яннис Адетокумбо Никос Галис Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко накануне товарищеского матча против команды Греции заявил, что мечтает встретиться с легендой греческого баскетбола Никосом Галисом.

«Какие цели ставит перед собой итальянская сборная перед чемпионатом мира?» – спросил репортер.

«Моя цель на завтра – встретиться с Никосом Галисом. Его здесь нет? Почему? Можете ему позвонить? В 1987 году мне было 15 лет, я был его большим поклонником», – сказал Поццекко.

«Возможно, завтра придет Яннис Адетокумбо», – пошутил репортер.

«Я уже не смогу на него запрыгнуть. Вы видели, как я на него запрыгнул на Евробаскете? Тогда я был в хорошей форме», – посмеялся Поццекко.

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Сибирский литовец
Шутник
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