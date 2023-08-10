Джанмарко Поццекко: «Моя цель на завтра – встретиться с Никосом Галисом»

Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко накануне товарищеского матча против команды Греции заявил, что мечтает встретиться с легендой греческого баскетбола Никосом Галисом.

«Какие цели ставит перед собой итальянская сборная перед чемпионатом мира?» – спросил репортер.

«Моя цель на завтра – встретиться с Никосом Галисом. Его здесь нет? Почему? Можете ему позвонить? В 1987 году мне было 15 лет, я был его большим поклонником», – сказал Поццекко.

«Возможно, завтра придет », – пошутил репортер.

«Я уже не смогу на него запрыгнуть. Вы видели, как я на него запрыгнул на Евробаскете? Тогда я был в хорошей форме», – посмеялся Поццекко.

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