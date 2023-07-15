Тайриз Халибертон о сборной США: «Группа молодых парней, которым есть что доказывать»

Теги Индиана сборная США НБА Чемпионат мира по баскетболу 2023 Тайриз Халибертон Баскетбол

Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон признался, что рад возможности сыграть за сборную США на предстоящем чемпионате мира.

«Я в восторге от этой возможности. Мы группа молодых парней, которым есть что доказывать, не только себе, но и всем, потому что никто из нас еще не доказал, что входит в Топ-10 игроков лиги или что-то в этом роде.

Всем нам есть куда расти. И у каждого есть смысл что-то доказывать. Я думаю, это будет весело, потому что в команде есть ребята с опытом выступлений за сборную США», – сказал Халибертон.

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2 комментария

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Stranfio
На самом деле интересно что они покажут, ведь состав у той же Канады примерно сопоставим, а может даже и сильнее.
+4
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+4
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xj62jj4qtm
По потенциалу точно лучшая команда предстоящего чм, а вот как выйдет поглядим - посмотрим. Я бы не сказал, что все уже решено с победителем
+1
-1
0
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