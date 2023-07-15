Тайриз Халибертон о сборной США: «Группа молодых парней, которым есть что доказывать»

Разыгрывающий «Индианы» признался, что рад возможности сыграть за сборную США на предстоящем чемпионате мира.

«Я в восторге от этой возможности. Мы группа молодых парней, которым есть что доказывать, не только себе, но и всем, потому что никто из нас еще не доказал, что входит в Топ-10 игроков лиги или что-то в этом роде.

Всем нам есть куда расти. И у каждого есть смысл что-то доказывать. Я думаю, это будет весело, потому что в команде есть ребята с опытом выступлений за сборную США», – сказал Халибертон.

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