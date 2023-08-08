Стив Керр: «Паоло Банкеро иногда будет играть на позиции центрового»
Главный тренер сборной США Стив Керр заявил, что лучший новичок прошедшего сезона НБА форвард «Орландо» Паоло Банкеро на чемпионате мира иногда будет играть на позиции центрового.
«Банкеро иногда будет играть на позиции пятого номера.
На Олимпийских играх в Токио мы поняли, что многим сборным трудно справиться с центровым, который может начать быстрый отрыв и организовать атаку. Так что Банкеро может играть и на позиции четвертого номера, как он показал, и на позиции пятого», – сказал Керр.
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