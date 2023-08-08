Стив Керр: «Паоло Банкеро иногда будет играть на позиции центрового»

Главный тренер сборной США Стив Керр заявил, что лучший новичок прошедшего сезона НБА форвард « » на чемпионате мира иногда будет играть на позиции центрового.

«Банкеро иногда будет играть на позиции пятого номера.

На Олимпийских играх в Токио мы поняли, что многим сборным трудно справиться с центровым, который может начать быстрый отрыв и организовать атаку. Так что Банкеро может играть и на позиции четвертого номера, как он показал, и на позиции пятого», – сказал Керр.

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