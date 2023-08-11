Сергей Юхневич о подписании Тайуса: «Алекс не только сделает нас сильнее на площадке, но и поможет расти как команде, как коллективу»

Теги Единая лига ВТБ Алекс Тайус Руна Сергей Юхневич Баскетбол

Генеральный менеджер «Руны» Сергей Юхневич отметил важность подписания центрового Алекса Тайуса для прогресса команды как на паркете, так и за его пределами.

«Мы рады, что Алекс стал игроком «Руны». Он выступал за многие клубы и знает, как побеждать в действительно больших матчах. Он уже знаком с нашей страной, так что ему не понадобится много времени для адаптации.

Алекс не только сделает нас сильнее на площадке, но и поможет расти как команде, как коллективу. Его опыт очень ценен для нас», – заявил Юхневич.

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