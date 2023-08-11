Сергей Юхневич о подписании Тайуса: «Алекс не только сделает нас сильнее на площадке, но и поможет расти как команде, как коллективу»

Генеральный менеджер «Руны» Сергей Юхневич отметил важность подписания центрового для прогресса команды как на паркете, так и за его пределами.

«Мы рады, что Алекс стал игроком «Руны». Он выступал за многие клубы и знает, как побеждать в действительно больших матчах. Он уже знаком с нашей страной, так что ему не понадобится много времени для адаптации.

Алекс не только сделает нас сильнее на площадке, но и поможет расти как команде, как коллективу. Его опыт очень ценен для нас», – заявил Юхневич.

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