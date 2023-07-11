Генеральный менеджер «Руны»: «Мы полностью частный клуб»

Генеральный менеджер «Руны» Сергей Юхневич рассказал о бюджете и источниках финансирования клуба.

– Ваш бюджет полностью соответствует необходимым 400 или больше миллионам или лига сделала послабление на время испытательного срока?

– Мы выполнили это условие. На первом этапе подачи заявки мы старались соответствовать регламенту лиги, в котором есть минимальный финансовый порог для новых клубов.

– Ваш бюджет сезонный или привязан к календарному году?

– У нас скорее сезонный бюджет. Хотя понятно, что мы очень сильно зависим от компаний, которые нас спонсируют, а их бюджет распределяется по календарным годам. Но мы стараемся планировать бюджет на несколько лет вперед, поэтому он больше привязан к спортивному календарю.

– Вы полностью частный клуб или есть какое-то государственное финансирование?

– Сейчас нет никакого государственного финансирования, мы полностью частный клуб. Мы открыты к сотрудничеству с государственными компаниями в принципе, но сейчас ситуация складывается так, что у нас только частное финансирование.

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