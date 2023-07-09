Генеральный менеджер «Руны»: «Если нужно будет подписать шестерых иностранцев, клуб к этому готов»

Генеральный менеджер «Руны» Сергей Юхневич заявил, что у клуба нет четкого плана относительно количества легионеров, главная цель – создать конкурентоспособную команду.

«Будем ли полностью заполнять легионерскую квоту? Здесь нет определенного ответа. Это может быть и четыре, и три, и шесть человек — в зависимости от того, в какой момент поймем, что состав готов к выступлению в лиге. Если нужно будет подписать шестерых иностранцев, клуб к этому готов. Главная цель — создать команду, которая сможет конкурировать с клубами лиги ВТБ.

Наша основная задача — закрепиться в лиге, показать, что мы действительно заслуживаем играть в этом чемпионате. Для многих команд попадание в плей-офф будет очень важной задачей. Мы тоже всегда устанавливаем для себя высокую планку. Цели во что бы то ни стало выйти в плей-офф нет. Будем стараться прибавлять от матча к матчу и всегда играть на победу.

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