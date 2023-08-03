Руди Гобер забросил первый в карьере трехочковый

Теги товарищеские матчи Миннесота сборная Франции НБА видео сборная Черногории Руди Гобер Баскетбол

Центровой сборной Франции Руди Гобер во время товарищеского матча с командой Черногории забросил свой первый трехочковый в карьере.

Франция выиграла у Черногории со счетом 80:69. Гобер отметился 16 очками и 9 подборами.

Ранее на тренировке сборной Гобер реализовал несколько трехочковых подряд.

Примечательно, что за 10 лет карьеры в НБА французский бигмен не реализовал ни одного трехочкового, сделав 15 попыток.

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7 комментариев

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С европейской трешки чего бы не поливать😏
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Не зря тренировался)
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Брук Лопес вдохновитель. Он же тоже вдруг в районе 30 лет начал поливать.
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КАТ поднатаскал
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Чувак в тренде. Будет круто, если удивит в НБА, его явно на дуге бросать будут первые несколько матчей.
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Ответ кандид
Не зря тренировался)
В голос)
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