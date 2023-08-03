Руди Гобер забросил первый в карьере трехочковый

Центровой сборной Франции Руди Гобер во время товарищеского матча с командой Черногории забросил свой первый трехочковый в карьере.

Франция выиграла у Черногории со счетом 80:69. Гобер отметился 16 очками и 9 подборами.

Ранее на тренировке сборной Гобер реализовал несколько трехочковых подряд.

Примечательно, что за 10 лет карьеры в НБА французский бигмен не реализовал ни одного трехочкового, сделав 15 попыток.

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