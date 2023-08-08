Центровой «Миннесоты» и сборной Франции Руди Гобер дважды забросил с середины площадки на тренировке национальной команды.

Недавно Гобер реализовал первый 3-очковый в карьере во время товарищеского матча и сравнил это с потерей девственности.

Лучший управленец НБА и творец титулов «Голден Стэйт» – без работы. Почему Боб Майерс ушел – и надолго ли это?

Игра через «усы» в НБА ушла в прошлое. Выберем же лучших мастеров игры под кольцом