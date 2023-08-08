Руди Гобер дважды забросил с середины площадки на тренировке

Теги Миннесота сборная Франции НБА видео Руди Гобер чемпионат мира по баскетболу Баскетбол

Центровой «Миннесоты» и сборной Франции Руди Гобер дважды забросил с середины площадки на тренировке национальной команды.

Недавно Гобер реализовал первый 3-очковый в карьере во время товарищеского матча и сравнил это с потерей девственности.

Лучший управленец НБА и творец титулов «Голден Стэйт» – без работы. Почему Боб Майерс ушел – и надолго ли это?

Игра через «усы» в НБА ушла в прошлое. Выберем же лучших мастеров игры под кольцом

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
чето разошелся парень - так не долго и стефом карри стать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Открыли молодого и перспективного шутера
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий