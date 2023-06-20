Майк Джеймс продолжит выступать за «Монако»

Разыгрывающий Майк Джеймс (32 года, 185 см) и « » продолжат сотрудничество в следующем сезоне, сообщает инсайдер Маттео Андреани.

Обе стороны довольны, и американский защитник останется в «Монако» еще на год.

В прошедшем сезоне Евролиги Джеймс провел 38 матчей, набирая в среднем 15,9 очка, 3,7 подбора, 4,4 передачи и 1,0 перехвата. «Монако» занял 4-е место по итогам регулярного чемпионата, после чего вышел в «Финал четырех», где занял 3-е место.

В этом году «Монако» завоевал первый в истории клуба титул чемпиона французской лиги LNB Pro А, обыграв в финальной серии «Метрополитан» Виктора Вембаньямы со счетом 3-0.

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