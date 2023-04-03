Легендарный игрок « » объяснил, каким образом Энтони Дэвису удалось вернуться к доминирующему стилю игры.

«С того момента, как начали чаще использовать под кольцом, у него стало получаться все остальное. Он перестал бросать трехочковые так часто, как обычно это делал, потому что наконец-то понял – благодаря изучению аналитических данных или как-то еще – что лучше всего у него получается ближе к кольцу.

Общее скептическое отношение в последнее время также сыграло роль. Статистика чуть снизилась, статус изменился не в лучшую стороны, вспоминают и обсуждают его теперь реже. Дэвис не претендует ни на какие награды. Это стало мотивацией. Он хочет показать людям, кем является. И сейчас у него это получается», – заявил Уорти.

У «озерников» действующая серия из трех побед, Дэвис на этом отрезке набирает 38,7 очка, 11,7 подбора, 1,7 передачи, 1,0 перехвата и 2,0 блок-шота в среднем.

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