Джеймс Уорти объяснил, за счет чего Энтони Дэвис снова доминирует на площадке
Легендарный игрок «Лейкерс» Джеймс Уорти объяснил, каким образом Энтони Дэвису удалось вернуться к доминирующему стилю игры.
«С того момента, как Энтони Дэвиса начали чаще использовать под кольцом, у него стало получаться все остальное. Он перестал бросать трехочковые так часто, как обычно это делал, потому что наконец-то понял – благодаря изучению аналитических данных или как-то еще – что лучше всего у него получается ближе к кольцу.
Общее скептическое отношение в последнее время также сыграло роль. Статистика чуть снизилась, статус изменился не в лучшую стороны, вспоминают и обсуждают его теперь реже. Дэвис не претендует ни на какие награды. Это стало мотивацией. Он хочет показать людям, кем является. И сейчас у него это получается», – заявил Уорти.
У «озерников» действующая серия из трех побед, Дэвис на этом отрезке набирает 38,7 очка, 11,7 подбора, 1,7 передачи, 1,0 перехвата и 2,0 блок-шота в среднем.
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