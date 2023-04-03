Джеймс Уорти объяснил, за счет чего Энтони Дэвис снова доминирует на площадке

Теги Лейкерс НБА Джеймс Уорти Энтони Дэвис Баскетбол

Легендарный игрок «Лейкерс» Джеймс Уорти объяснил, каким образом Энтони Дэвису удалось вернуться к доминирующему стилю игры.

«С того момента, как Энтони Дэвиса начали чаще использовать под кольцом, у него стало получаться все остальное. Он перестал бросать трехочковые так часто, как обычно это делал, потому что наконец-то понял – благодаря изучению аналитических данных или как-то еще – что лучше всего у него получается ближе к кольцу.

Общее скептическое отношение в последнее время также сыграло роль. Статистика чуть снизилась, статус изменился не в лучшую стороны, вспоминают и обсуждают его теперь реже. Дэвис не претендует ни на какие награды. Это стало мотивацией. Он хочет показать людям, кем является. И сейчас у него это получается», – заявил Уорти.

У «озерников» действующая серия из трех побед, Дэвис на этом отрезке набирает 38,7 очка, 11,7 подбора, 1,7 передачи, 1,0 перехвата и 2,0 блок-шота в среднем.

Уэйд и Новицки, Попович и Паркер – Зал славы баскетбола пополнился новыми легендами

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Люби Зенит Побольше Побед
За счет молитв Лектера, очевидно же)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kondratiy
"Действующая серия из трёх побед на дистанции в 82 игры мало впечатляет. Если так будет в гранд-финале, тогда это будет впечатлять.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Антнов
Здоровый Дэвис, это топ 1 в современной НБА.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Курье Хамес
Дэвис не претендует ни на какие награды. Это стало мотивацией. Он хочет показать людям, кем является. И сейчас у него это получается», – заявил Дэвис.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий