Рик Бэрри раскритиковал «Бостон» за 306 млн долларов Брауну: «Он набирал 18,5 очка в плей-офф»

Теги Бостон НБА Рик Бэрри Джейлен Браун Баскетбол

Легенда НБА Рик Бэрри раскритиковал «Бостон» за рекордный контракт на 306 миллионов долларов, который клуб этим летом выписал Джейлену Брауну.

«Посмотрите на некоторые современные контракты, например, соглашение Джейлена Брауна – 306 миллионов долларов. Мне трудно в это поверить. Его средний показатель в плей-офф – 18,5 очка за игру. Именно 18,5 очка за игру, при этом он заработает 69 миллионов долларов за последний год контракта.

Платить кому-то такие деньги... он хороший игрок, он мне очень нравится, но, черт возьми, ему нужно становиться лучше. Он слишком часто теряет мяч, торопится, равно как и его товарищ по команде Джейсон Тейтум. Это одна из причин, по которой они проиграли «Уорриорз» в финале два года назад. Они слишком часто теряют мяч», – заявил Бэрри.

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7 комментариев

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DeMx
А скока надо забивать и терять, чтобы заслуживать 300+ млн, по мнению Рика Бэрри? Хорошо это или плохо, не знаю, но в НБА совсем другие условия для максималок. Так что он зарабатывает ровно столько, сколько рыночек НБА ему позволяет.
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Ужратый Гусениц
А еще левой мяч ведет так, будто еще только начал учиться это делать, и от этого очень много потерь
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MTZ_2022
Рик Бэрри играл в 70-е. Он, по- моему даже миллион в год не получал. Понятно, что ему трудно принять современные зарплаты в НБА.
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leon01
Ну я хотя бы не одинок)
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Jerry Rodrogha
Ответ Максим Макеев
такой контракт это необходимость для бостона к сожалению команда даже будучи большим рынком не может привлекать топ свободных агентов из-за репутации своего бесжалостного менеджмента
Никакая "репутация" не мешает. Потолок зарплат мешает.
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Дмитрий
Ответ MTZ_2022
Рик Бэрри играл в 70-е. Он, по- моему даже миллион в год не получал. Понятно, что ему трудно принять современные зарплаты в НБА.
Джеймсу Нейсмиту было 6 лет когда Аляска стоила 7 миллионов.
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