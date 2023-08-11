Рик Бэрри раскритиковал «Бостон» за 306 млн долларов Брауну: «Он набирал 18,5 очка в плей-офф»

Легенда НБА Рик Бэрри раскритиковал «Бостон» за рекордный контракт на 306 миллионов долларов, который клуб этим летом выписал Джейлену Брауну.

«Посмотрите на некоторые современные контракты, например, соглашение Джейлена Брауна – 306 миллионов долларов. Мне трудно в это поверить. Его средний показатель в плей-офф – 18,5 очка за игру. Именно 18,5 очка за игру, при этом он заработает 69 миллионов долларов за последний год контракта.

Платить кому-то такие деньги... он хороший игрок, он мне очень нравится, но, черт возьми, ему нужно становиться лучше. Он слишком часто теряет мяч, торопится, равно как и его товарищ по команде Джейсон Тейтум. Это одна из причин, по которой они проиграли «Уорриорз» в финале два года назад. Они слишком часто теряют мяч», – заявил Бэрри.

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