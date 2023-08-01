Трэйси Макгрэйди о контракте Джейлена Брауна: «Такова ситуация в сегодняшней НБА»

Теги Бостон Трэйси Макгрэйди НБА Джейлен Браун Баскетбол

Бывшая звезда НБА Трэйси Макгрэйди высказался о супермаксимальном продлении контракта форварда «Бостона» Джейлена Брауна – 304 миллиона долларов за 5 лет.

«Такова ситуация в сегодняшней НБА. Кому-то это может не нравиться, но это реальное положение дел. Джейлен Браун вполне заслужил этот контракт, учитывая, как он играл в последние несколько лет и как он провел прошлый сезон.

Он это заслужил, так что нужно отдать ему должное за то, что он получил пятилетний контракт на 304 миллиона. Такова ситуация в лиге. Если вы хотите, чтобы в вашей команде были игроки высшего уровня, вы должны заплатить такую сумму», – сказал Макгрэйди.

Самый большой контракт в истории НБА: Джейлен Браун получит 300 млн долларов. Давайте попробуем это осмыслить

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3 комментария

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Deathspell Omega
Джейлен Браун вполне заслужил этот контракт, учитывая, как он играл в последние несколько лет и как он провел прошлый сезон.
__________________________________
Непонятно чем Браун заслужил такой контракт от слова абсолютно.
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Андрей 13
Ответ Deathspell Omega
Джейлен Браун вполне заслужил этот контракт, учитывая, как он играл в последние несколько лет и как он провел прошлый сезон. __________________________________ Непонятно чем Браун заслужил такой контракт от слова абсолютно.
да там добрая половина лиги не заслуживает тех денег, которые им платят. таковы реалии сегодняшней нба.
+1
0
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mqh9pzrxgf
Ответ Deathspell Omega
Джейлен Браун вполне заслужил этот контракт, учитывая, как он играл в последние несколько лет и как он провел прошлый сезон. __________________________________ Непонятно чем Браун заслужил такой контракт от слова абсолютно.
Попал в алл-нба, съездил на мвз. Или ты по одной серии с Майами судишь? По такому принципу в лиге никто и 30 не заслуживает кроме пары тройки игроков
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