Трэйси Макгрэйди о контракте Джейлена Брауна: «Такова ситуация в сегодняшней НБА»

Бывшая звезда НБА Трэйси Макгрэйди высказался о супермаксимальном продлении контракта форварда « » – 304 миллиона долларов за 5 лет.

«Такова ситуация в сегодняшней НБА. Кому-то это может не нравиться, но это реальное положение дел. Джейлен Браун вполне заслужил этот контракт, учитывая, как он играл в последние несколько лет и как он провел прошлый сезон.

Он это заслужил, так что нужно отдать ему должное за то, что он получил пятилетний контракт на 304 миллиона. Такова ситуация в лиге. Если вы хотите, чтобы в вашей команде были игроки высшего уровня, вы должны заплатить такую сумму», – сказал Макгрэйди.

Самый большой контракт в истории НБА: Джейлен Браун получит 300 млн долларов. Давайте попробуем это осмыслить