Скотти Уилбекин пропустит 1-й матч серии против «Олимпиакоса» из-за травмы

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Беко Олимпиакос Скотти Уилбекин Марко Гудурич Баскетбол

Разыгрывающий «Фенербахче» Скотти Уилбекин пропустит 1-й матч серии плей-офф Евролиги против «Олимпиакоса» из-за травмы.

30-летний игрок продолжает восстанавливаться после ушиба левого колена, из-за которого он пропустил последние несколько недель регулярного чемпионата.

В состав турецкой команды вернется атакующий защитник Марко Гудурич.

Уилбекин в нынешнем сезоне Евролиги набирает в среднем 11,1 очка, 1,7 подбора и 2,6 передачи за матч.

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