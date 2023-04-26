Скотти Уилбекин пропустит 1-й матч серии против «Олимпиакоса» из-за травмы

Разыгрывающий « » пропустит 1-й матч серии плей-офф Евролиги против « » из-за травмы.

30-летний игрок продолжает восстанавливаться после ушиба левого колена, из-за которого он пропустил последние несколько недель регулярного чемпионата.

В состав турецкой команды вернется атакующий защитник Марко Гудурич.

Уилбекин в нынешнем сезоне набирает в среднем 11,1 очка, 1,7 подбора и 2,6 передачи за матч.