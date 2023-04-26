Скотти Уилбекин пропустит 1-й матч серии против «Олимпиакоса» из-за травмы
Разыгрывающий «Фенербахче» Скотти Уилбекин пропустит 1-й матч серии плей-офф Евролиги против «Олимпиакоса» из-за травмы.
30-летний игрок продолжает восстанавливаться после ушиба левого колена, из-за которого он пропустил последние несколько недель регулярного чемпионата.
В состав турецкой команды вернется атакующий защитник Марко Гудурич.
Уилбекин в нынешнем сезоне Евролиги набирает в среднем 11,1 очка, 1,7 подбора и 2,6 передачи за матч.
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