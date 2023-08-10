Димитриос Аграванис покинул сборную Греции по личным причинам

Теги сборная Греции Димитриос Аграванис Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Форвард сборной Греции Димитриос Аграванис попросил разрешение покинуть расположение команды по личным причинам. 28-летний игрок пропустит предстоящий чемпионат мира.

28-летний Аграванис решил отказаться от дальнейшего участия в тренировочном лагере сборной, сославшись на личные причины, сообщает Федерация баскетбола Греции.

Ранее опытный форвард принимает участие в чемпионатах Европы 2017 и 2022 годов. В настоящее время он является свободным агентом. В прошлом сезоне он играл за «Панатинаикос».

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