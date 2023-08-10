Димитриос Аграванис покинул сборную Греции по личным причинам

Форвард сборной Греции Димитриос Аграванис попросил разрешение покинуть расположение команды по личным причинам. 28-летний игрок пропустит предстоящий чемпионат мира.

28-летний Аграванис решил отказаться от дальнейшего участия в тренировочном лагере сборной, сославшись на личные причины, сообщает Федерация баскетбола Греции.

Ранее опытный форвард принимает участие в чемпионатах Европы 2017 и 2022 годов. В настоящее время он является свободным агентом. В прошлом сезоне он играл за «Панатинаикос».

Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А какие еще заметные баскетболисты выступали там?