Стефен Карри вышел на разминку в кроссовках Li-Ning с расцветкой Batman

Карри появился на публике в новых кроссовках.

Суперзвезда «Голден Стэйт » Стефен Карри вышел на предматчевую разминку игры с «Портлендом» в кроссовках Li-Ning JB 4, выполненных в расцветке Batman, отсылающей к персонажу комиксов DC Бэтмену.

Эта модель – часть именной линейки форварда «Уорриорс» Джимми Батлера , который ранее использовал такие же кроссовки, но в расцветке Robin (персонажа-помощника Бэтмена – Робина).

На прошлой неделе Карри объявил о завершении многолетнего сотрудничества с компанией Under Armour.