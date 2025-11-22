Стефен Карри вышел на разминку в кроссовках Li-Ning с расцветкой Batman
Карри появился на публике в новых кроссовках.
Суперзвезда «Голден Стэйт» Стефен Карри вышел на предматчевую разминку игры с «Портлендом» в кроссовках Li-Ning JB 4, выполненных в расцветке Batman, отсылающей к персонажу комиксов DC Бэтмену.
Эта модель – часть именной линейки форварда «Уорриорс» Джимми Батлера, который ранее использовал такие же кроссовки, но в расцветке Robin (персонажа-помощника Бэтмена – Робина).
На прошлой неделе Карри объявил о завершении многолетнего сотрудничества с компанией Under Armour.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
