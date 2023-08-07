Терри Портер: «Болельщики хотят видеть Лилларда в команде, которая даст ему реальный шанс»

Прославленный игрок « » Терри Портер считает, что поклонники клуба с пониманием относятся к желанию многолетнего лидера команды покинуть клуб.

«Болельщики хотят видеть Лилларда в команде, которая даст ему реальный шанс на титул. Сложность в том, что «Блэйзерс» в случае с игроком калибра Дэмиана рассчитывают получить достойную компенсацию, с помощью которой могли бы двигаться в правильном направлении.

Я не знаю, найдет ли « » ресурсы для сделки. Но уверен в том, что Пэт Райли и Эрик Споэльстра – блестящие баскетбольные умы – разобрались бы в том, как использовать Лилларда», – заявил 2-кратный участник Матча звезд НБА.

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