Юдонис Хаслем и Бобби Портис вступили в конфликт во время 5-го матча серии
Юдонис Хаслем («Майами») и Бобби Портис («Милуоки») вступили в перепалку во время пятого матча серии (3-1).
42-летний Хаслем, который за последние 7 сезонов провел 2 минуты на паркете в плей-офф, продолжает отстаивать интересы одноклубников. В результате оживленного конфликта с Портисом ветеран «Хит» получил технический фол.
«Мишки» из Мемфиса разбудили настоящих медведей: Леброн набрал редкий «дабл-дабл-дабл» и на пару с Дэвисом спас матч на последних секундах
Джимми Батлер – зверь! Рекордные в карьере 56 очков – только трое в истории плей-офф НБА набирали больше
1 комментарий