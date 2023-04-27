Юдонис Хаслем и Бобби Портис вступили в конфликт во время 5-го матча серии

Теги Майами Милуоки НБА Юдонис Хаслем НБА плей-офф Бобби Портис Баскетбол

Юдонис ХаслемМайами») и Бобби ПортисМилуоки») вступили в перепалку во время пятого матча серии (3-1).

42-летний Хаслем, который за последние 7 сезонов провел 2 минуты на паркете в плей-офф, продолжает отстаивать интересы одноклубников. В результате оживленного конфликта с Портисом ветеран «Хит» получил технический фол.

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1 комментарий

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Кливленд-2022
Тоже красавчик. Поучаствовал )
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