«Не хочу вас больше знать». Джимми Батлер отреагировал на высокий рейтинг в NBA 2K24

Теги Майами НБА видео Джимми Батлер Баскетбол

Форвард «Майами» Джимми Батлер отреагировал на свой высокий рейтинг в видеоигре NBA 2K24.

«Не хочу вас больше знать. У меня 95 в NBA 2K», — заявил Батлер.

Батлер впервые вошел в Топ-10 игроков перед стартом сезона по версии NBA 2K.

Игроки НБА с самым высоким рейтингом в NBA 2K24:

1. Никола Йокич («Денвер») — 98

2. Яннис Адетокумбо («Милуоки») — 96

3. Леброн Джеймс («Лейкерс») — 96

4. Джоэл Эмбиид («Филадельфия») — 96

5. Кевин Дюрэнт («Финикс») — 96

6. Стефен Карри («Голден Стэйт») — 96

7. Лука Дончич («Даллас») — 95

8. Джейсон Тейтум («Бостон») — 95

9. Джимми Батлер («Майами») — 95

10. Кавай Ленард («Клипперс») — 94

11. Девин Букер («Финикс») — 94

12. Дэмиан Лиллард («Портленд») — 94

13. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома») — 94

14. Энтони Дэвис («Лейкерс») — 94

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10 комментариев

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Fungus_Amongus
Самый завышенный рейтинг у Леброна все последние годы. В прошлом году, помнится, ему вообще 98 ставили неадекватные разработчики.
+10
-2
+8
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Мурад Сабиев
Долго еще будут раздавать пенсионеру такие высокие рейтинги?))
+8
-1
+7
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Arti Astakhov
Рейтинг Кавая всех устраивает?)
+2
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Fungus_Amongus
Ответ Arti Astakhov
Рейтинг Кавая всех устраивает?)
Низковат. В ПО Кавай превращается в лучшего игрока лиги, правда потом травмируется. Но травматичность, насколько я знаю, на рейтинг повлиять не может.
+2
0
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Фёдор Молчанов
Ответ Arti Astakhov
Рейтинг Кавая всех устраивает?)
Если траматичность не учитывается, то ниже Лилларда он быть не может даже в чьих-то влажных мечтах.
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Андрей Габдрахманов
Леброн в топе даже сейчас ). По скилам он и в 40 лет будет а топ 10 спокойно.. прыгает и бегает , в защите в этом сезоне даже в регулярке играл , хотя он давно с этим завязал .. блоки и топ игра в защите в плей-офф .. хотя все же не тот уровень что был в молодости.. но намного лучше чем у Карри или Николы , Дончича которые тоже в этом списке .. он все так же один из лучших по асситам и все так же хорош на поборах , все-так же забивает с отличным процентом в целом и все так же результативен. Выносливость таже хуже стала .. но он все так же бегает по 40 минут , как ее сильно резать х.з )
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Tim Timson
ждём реакции Клэя)
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3pointmaster
Ответ Мурад Сабиев
Долго еще будут раздавать пенсионеру такие высокие рейтинги?))
старому урезали стамину, данк на свободное кольцо и увеличили риск травмы.
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Мурад Сабиев
Ответ 3pointmaster
старому урезали стамину, данк на свободное кольцо и увеличили риск травмы.
Я бы поменял Леброна с Дэвисом местами. Дэвис заслужил 96 своей игрой в ПО, а Леброн более или менее заслужил свои 94
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