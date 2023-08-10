«Не хочу вас больше знать». Джимми Батлер отреагировал на высокий рейтинг в NBA 2K24
Форвард «Майами» Джимми Батлер отреагировал на свой высокий рейтинг в видеоигре NBA 2K24.
«Не хочу вас больше знать. У меня 95 в NBA 2K», — заявил Батлер.
Батлер впервые вошел в Топ-10 игроков перед стартом сезона по версии NBA 2K.
Игроки НБА с самым высоким рейтингом в NBA 2K24:
1. Никола Йокич («Денвер») — 98
2. Яннис Адетокумбо («Милуоки») — 96
3. Леброн Джеймс («Лейкерс») — 96
4. Джоэл Эмбиид («Филадельфия») — 96
5. Кевин Дюрэнт («Финикс») — 96
6. Стефен Карри («Голден Стэйт») — 96
7. Лука Дончич («Даллас») — 95
8. Джейсон Тейтум («Бостон») — 95
9. Джимми Батлер («Майами») — 95
10. Кавай Ленард («Клипперс») — 94
11. Девин Букер («Финикс») — 94
12. Дэмиан Лиллард («Портленд») — 94
13. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома») — 94
14. Энтони Дэвис («Лейкерс») — 94
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