«Не хочу вас больше знать». Джимми Батлер отреагировал на высокий рейтинг в NBA 2K24

Форвард « » отреагировал на свой высокий рейтинг в видеоигре NBA 2K24.

«Не хочу вас больше знать. У меня 95 в NBA 2K», — заявил Батлер.

Батлер впервые вошел в Топ-10 игроков перед стартом сезона по версии NBA 2K.

Игроки НБА с самым высоким рейтингом в NBA 2K24:

1. Никола Йокич («Денвер») — 98

2. Яннис Адетокумбо («Милуоки») — 96

3. Леброн Джеймс («Лейкерс») — 96

4. Джоэл Эмбиид («Филадельфия») — 96

5. Кевин Дюрэнт («Финикс») — 96

6. Стефен Карри («Голден Стэйт») — 96

7. Лука Дончич («Даллас») — 95

8. Джейсон Тейтум («Бостон») — 95

9. Джимми Батлер («Майами») — 95

10. Кавай Ленард («Клипперс») — 94

11. Девин Букер («Финикс») — 94

12. Дэмиан Лиллард («Портленд») — 94

13. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома») — 94

14. Энтони Дэвис («Лейкерс») — 94