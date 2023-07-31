Джимми Батлер рассчитывает получить от «Хит» более крупный контракт, чем Джейлен Браун от «Селтикс»

Теги Майами НБА Джимми Батлер Джейлен Браун Баскетбол

Свингмен «Бостона» Джейлен Браун договорился с клубом о крупнейшем в истории НБА продлении контракта на 304 миллиона долларов.

Как сообщает флоридский журналист Айра Виндерман, Джимми Батлер рассчитывает получить от «Майами» более крупный контракт, чем Браун.

В текущем соглашении 33-летнего Батлера прописана опция игрока на сезон-25/26 (52,4 миллиона долларов).

За последние четыре года «Майами» Батлера два раза добирался до финальной серии НБА.

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10 комментариев

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Swhat
Ответ Сергей Орлов
И ведь дадут. 🤦🏻‍♂️
Ему 35, 36 будет уже. Кто н
Ему даст долгий контракт ?
+6
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+6
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Chris "Birdman" Andersen
В параллельной новости дважды финалист нба играет 1 на 1 с желающими за 700 долларов 😂
+5
0
+5
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Alexander92
Джимми Батлер несомненно крут, но не настолько чтобы в столь почтенном возрасте претендовать на самый большой контракт в Лиге.

По моему пахнет набросом от журналиста.
+1
-1
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sanya_xl
Журналист сам придумал инфу, очевидно, что в 35 лет никаких длинных максималок ему не предложат.
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noke
Ну он же явно 35% от потолка получит. Другой вопрос, на сколько лет.
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