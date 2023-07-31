Джимми Батлер рассчитывает получить от «Хит» более крупный контракт, чем Джейлен Браун от «Селтикс»

Свингмен «Бостона» договорился с клубом о крупнейшем в истории НБА продлении контракта на 304 миллиона долларов.

Как сообщает флоридский журналист Айра Виндерман, рассчитывает получить от « » более крупный контракт, чем Браун.

В текущем соглашении 33-летнего Батлера прописана опция игрока на сезон-25/26 (52,4 миллиона долларов).

За последние четыре года «Майами» Батлера два раза добирался до финальной серии .

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