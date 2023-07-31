Джимми Батлер рассчитывает получить от «Хит» более крупный контракт, чем Джейлен Браун от «Селтикс»
Свингмен «Бостона» Джейлен Браун договорился с клубом о крупнейшем в истории НБА продлении контракта на 304 миллиона долларов.
Как сообщает флоридский журналист Айра Виндерман, Джимми Батлер рассчитывает получить от «Майами» более крупный контракт, чем Браун.
В текущем соглашении 33-летнего Батлера прописана опция игрока на сезон-25/26 (52,4 миллиона долларов).
За последние четыре года «Майами» Батлера два раза добирался до финальной серии НБА.
Пол Пирс напрасно сравнивает себя с Дуэйном Уэйдом. Одна эпоха, разный масштаб, единственный вывод
Ему даст долгий контракт ?
По моему пахнет набросом от журналиста.