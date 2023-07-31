Джимми Батлер организует юношеский лагерь. За 699 долларов участники и их родители смогут сыграть с ним 1 на 1
Звездный защитник «Майами» Джимми Батлер организует юношеский лагерь, который пройдет во Флориде 26-27 августа.
Принять участие в мероприятии смогут баскетболисты от 7 до 18 лет.
За 699 долларов участники и их родители смогут сыграть с лидером «Хит» 1 на 1.
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