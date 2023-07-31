Джимми Батлер организует юношеский лагерь. За 699 долларов участники и их родители смогут сыграть с ним 1 на 1

Теги Майами НБА Джимми Батлер Баскетбол

Звездный защитник «Майами» Джимми Батлер организует юношеский лагерь, который пройдет во Флориде 26-27 августа.

Принять участие в мероприятии смогут баскетболисты от 7 до 18 лет.

За 699 долларов участники и их родители смогут сыграть с лидером «Хит» 1 на 1.

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4 комментария

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ironboy
Ну и бизнес хватка у человека)
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Аморалинни
35 лямов в год не хватает
Приходится то баристой подрабатывать, то игрой 1 на 1
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Stephan Carrypenko
Монетизирует себя , как может) Не думаю , что он заработает на этом какие-то приличные деньги, мог бы и бесплатно, пиар бы получился лучше. Ну и исходя из этого, можно сделать вывод , что комплексов хватает у парня, детство ведь было не сладким...
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Lumex
Джимми Моисеевич Баттлер - бизнесмен с большой буквы Б, мое почтение!
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