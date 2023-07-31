Джимми Батлер организует юношеский лагерь. За 699 долларов участники и их родители смогут сыграть с ним 1 на 1

Звездный защитник « » организует юношеский лагерь, который пройдет во Флориде 26-27 августа.

Принять участие в мероприятии смогут баскетболисты от 7 до 18 лет.

За 699 долларов участники и их родители смогут сыграть с лидером «Хит» 1 на 1.

Выведение игровых номеров из обращения – важная традиция НБА. Но иногда эта система дает сбой

Крис Пол и «Голден Стэйт» еще никогда не нуждались друг в друге настолько сильно, как сейчас