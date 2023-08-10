Уэньин Гэбриэл – в предварительном составе сборной Южного Судана на ЧМ-2023

Теги Ройал Айви Чемпионат мира по баскетболу 2023 Мангок Матианг Уэньин Гэбриэл Мариал Шайок сборная Южного Судана Баскетбол

Сборная Южного Судана, которая готовится к своему первому в истории чемпионату мира, объявила предварительный состав команды.

В список из 17 игроков вошел центровой «Лейкерс» Уэньин Гэбриэл. Помимо опытного бигмена, на счету которого 161 матч в НБА, в состав вошли еще два бывших игрока лиги, Мариал Шайок и Мангок Матианг.

Предварительный состав сборной Южного Судана:

Уэньин Гэбриэл, Мариал Шайок, Мангок Матианг, Денг Акуот, Эммануэль Акот, Кох Бар, Сандей Дек, Майок Денг, Денг Дут, Гоб Гэбриэл, Маренг Гаткуот, Питер Джок, Куани Куани, Джуниор Мадут, Хаман Малуах, Матианг Муо и Нуни Омот.

Главным тренером команды является бывший игрок НБА, ныне ассистент главного тренера «Хьюстона» Ройал Айви.

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2 комментария

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vaslover
Бол Бола младшего ох как не хватает этой сборной. Стал бы лицом этой сборной Южного Судана. Смотреть как он со своим ростом боллхэндлит всегда завораживает.
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Реджекшен
Еще навскидку можно вспомнить Матура Мейкера, Джей Ти Тора, да и того же Бола Бола
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