Брайс Джеймс сменил школу во второй раз за несколько месяцев

Брайс Джеймс, младший сын суперзвезды « » , принял решение перейти в школу Нотр-Дам.

16-летний атакующий защитник провел два года в школе Сьерра-Каньон в Лос-Анджелесе, однако в мае этого года перешел в школу Кэмпбелл Холл в Студио-Сити, где в итоге провел всего несколько месяцев.

Школа Нотр-Дам официально подтвердила переход Брайса.

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