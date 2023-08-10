Брайс Джеймс сменил школу во второй раз за несколько месяцев

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

Брайс Джеймс, младший сын суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса, принял решение перейти в школу Нотр-Дам.

16-летний атакующий защитник провел два года в школе Сьерра-Каньон в Лос-Анджелесе, однако в мае этого года перешел в школу Кэмпбелл Холл в Студио-Сити, где в итоге провел всего несколько месяцев.

Школа Нотр-Дам официально подтвердила переход Брайса.

Бронни Джеймс пережил остановку сердца на тренировке. Из реанимации сына Леброна уже вывели, но все равно страшно

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2 комментария

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simakovak
Ответ ARCAN
Короче, не светит ему карьера баскетболиста, в НБА точно
Почему? Нотр Дам хорошая школьная программа для баскетболистов, мб выше только уровень какой-нибудь IMG.
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