Лиз Кэмбедж объявила, что «временно» уходит из женской НБА

Австралийская центровая Лиз Кэмбедж объявила на своей странице в Instagram, что «временно» уходит из женской НБА.

Несколько недель назад «Лос-Анджелес» объявил о расторжении контракта с 30-летней баскетболисткой, отметив, что это было ее решением.

«Играть за «Спаркс» было сбывшейся мечтой. Для меня было большой честью играть на одной площадке с такими удивительными дамами. Мне жаль, что я ушла так внезапно, и я хотела бы, чтобы все закончилось на другой ноте.

Я решила временно уйти из лиги и надеюсь, что женская НБА внесет свой вклад в создание более безопасной среды и более сильной системы поддержки для своих игроков. Я буду скучать по фиолетово-золотистой форме, но я воспользуюсь моментом, чтобы сосредоточиться на лечении и личностном росте, прежде чем дать разъяснения по поводу слухов. Спасибо всем моим сторонникам, семье и друзьям за любовь и свет, которыми вы продолжаете меня окружать», – написала Кэмбедж.

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