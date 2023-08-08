Лиз Кэмбедж хочет покинуть сборную Австралии и играть за Нигерию

Звезда женской НБА Лиз Кэмбедж заявила о том, что хочет покинуть сборную Австралии и представлять команду Нигерии на Олимпийских играх 2024 года.

Кэмбедж рассказала об этом во время интервью, когда отвечала на вопрос об инциденте в 2021 году. Сообщалось, что австралийка тогда допустила расовые оскорбления в адрес баскетболисток сборной Нигерии.

«Почему распространяются такие слухи? Многие девочки меня не любят. На самом деле я не позволяю себе оскорбления на расовой почве. Я так не поступаю. Я очень поддерживаю чернокожих. Я не говорила ничего такого.

Почему тогда Нигерия хочет, чтобы я играла за сборную? Мы подали заявку на то, чтобы я покинула Австралию и могла представлять Нигерию. Люди не знают правды», – заявила Кэмбедж.

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