Джанмарко Поццекко: «Американцам чего-то не хватает, они играют по-другому, это физиология»
Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко сравнил разыгрывающего «Милана» Шабазза Напьера со звездой «Анадолу Эфеса» Василие Мицичем.
«У Шабазза Напьера есть талант, он умен, у него есть характер. Это качества, необходимые, чтобы руководить командой высокого уровня. Его главное отличие от Мицича в том, что он американец. В этом смысле у него другой стиль игры.
Я убежден, что у всех больших команд Евролиги был европейский плеймейкер: Папалукас, Диамантидис, Спанулис или Чачо. При всем уважении, американцам чего-то не хватает, потому что они играют по-другому, это физиология. Например, без мяча они менее заинтересованы в игре», — заявил Поццекко.
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