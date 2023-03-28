Джанмарко Поццекко: «Американцам чего-то не хватает, они играют по-другому, это физиология»

Теги Джанмарко Поццекко Анадолу Эфес EA7 Эмпорио Армани Милан Шабазз Напьер Василие Мицич Баскетбол

Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко сравнил разыгрывающего «Милана» Шабазза Напьера со звездой «Анадолу Эфеса» Василие Мицичем.

«У Шабазза Напьера есть талант, он умен, у него есть характер. Это качества, необходимые, чтобы руководить командой высокого уровня. Его главное отличие от Мицича в том, что он американец. В этом смысле у него другой стиль игры.

Я убежден, что у всех больших команд Евролиги был европейский плеймейкер: Папалукас, Диамантидис, Спанулис или Чачо. При всем уважении, американцам чего-то не хватает, потому что они играют по-другому, это физиология. Например, без мяча они менее заинтересованы в игре», — заявил Поццекко.

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1 комментарий

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carlitosway
так смешно когда европеец говорит что американцам чего то не хватает в баскетболе ахахах, ну что за клоун
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