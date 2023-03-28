Джанмарко Поццекко: «Американцам чего-то не хватает, они играют по-другому, это физиология»

Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко сравнил разыгрывающего « » Шабазза Напьера со звездой « » .

«У Шабазза Напьера есть талант, он умен, у него есть характер. Это качества, необходимые, чтобы руководить командой высокого уровня. Его главное отличие от Мицича в том, что он американец. В этом смысле у него другой стиль игры.

Я убежден, что у всех больших команд Евролиги был европейский плеймейкер: Папалукас, Диамантидис, Спанулис или Чачо. При всем уважении, американцам чего-то не хватает, потому что они играют по-другому, это физиология. Например, без мяча они менее заинтересованы в игре», — заявил Поццекко.

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