Нико Мэннион не поможет сборной Италии на ЧМ-2023

Теги Джанмарко Поццекко Turkish Airlines EuroLeague сборная Италии чемпионат Италии Виртус Нико Мэннион Баскетбол

Итальянская федерация баскетбола подтвердила, что разыгрывающий «Виртуса» Нико Мэннион пропустит предстоящий чемпионат мира.

«Этим летом Нико Мэннион не войдет в состав команды. Это было тяжелое решение, но его разделяют обе стороны.

В последние два года Нико был абсолютным лидером в сборной, демонстрируя сильную связь с «адзурро» и высокий профессионализм.

Однако он выкладывался по максимуму в сезоне, и мы пришли к обоюдному мнению, что будет лучше не включать его в состав игроков, которые начнут готовиться к чемионату мира уже с сегодняшнего дня», – заявил главный тренер Джанмарко Поццекко.

В сезоне-2022/23 годов Мэннион набирал в среднем 5,9 очка, 1,4 подбора и 2,6 передачи в 19 матчах за «Виртус» в Евролиге.

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