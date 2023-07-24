Нико Мэннион не поможет сборной Италии на ЧМ-2023

Итальянская федерация баскетбола подтвердила, что разыгрывающий « » пропустит предстоящий чемпионат мира.

«Этим летом Нико Мэннион не войдет в состав команды. Это было тяжелое решение, но его разделяют обе стороны.

В последние два года Нико был абсолютным лидером в сборной, демонстрируя сильную связь с «адзурро» и высокий профессионализм.

Однако он выкладывался по максимуму в сезоне, и мы пришли к обоюдному мнению, что будет лучше не включать его в состав игроков, которые начнут готовиться к чемионату мира уже с сегодняшнего дня», – заявил главный тренер .

В сезоне-2022/23 годов Мэннион набирал в среднем 5,9 очка, 1,4 подбора и 2,6 передачи в 19 матчах за «Виртус» в .

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