Андрей Кириленко: «Сборной России уже по силам выйти в плей-офф чемпионата мира»

Президент РФБ Андрей Кириленко после второй победы сборной России над командой Ирана в товарищеских матчах (71:57) заявил, что россиянам уже по силам выходить в плей-офф чемпионата мира.

«Для меня результат этих матчей с Ираном в меньшей степени важен. Важно, чтобы мы увидели рисунок команды с прицелом на будущие два-три года, и он есть. Есть лидеры, на которых тренерский штаб может сделать ставку.

Вижу, что даже сейчас, участвуй мы на чемпионате мира, тот же состав, плюс три-четыре ветерана, и выйти в плей-офф было бы по силам. Да, в первую тройку попасть было бы сложно, но из группы эта сборная могла бы выходить», – сказал Кириленко.

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