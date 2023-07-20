Обозреватель «Лейкерс» Дэн Войке: «Кристиан Вуд не выкладывается в обороне, что разочаровывает бывших тренеров и партнеров по команде»

Теги Лейкерс НБА Кристиан Вуд Баскетбол

Обозреватель «Лейкерс» Дэн Войке объяснил, почему «озерники» не торопятся заключать соглашение с тяжелым форвардом Кристианом Вудом.

«Источники в лиге указывают на два основных недостатка. Во-первых, несмотря на статистику блок-шотов, Вуд не выкладывается в обороне, что разочаровывает бывших тренеров и партнеров по команде.

Во-вторых, похоже, что существует несоответствие между тем, что Вуд думает о своем месте в НБА, и тем, как его воспринимает лига в целом. С этим связаны и сомнения в его профессионализме», – пишет Войке из Los Angeles Times.

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