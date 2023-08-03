Д’Анджело Расселл: «Никола Йокич – лучший игрок в мире»

Теги Денвер Лейкерс НБА Никола Йокич Д’Анджело Расселл Баскетбол

Разыгрывающий «Лейкерс» Д’Анджело Расселл, рассказывая о финале Западной конференции против «Денвера», назвал сербского центрового Николу Йокича лучшим игроком в мире.

«За «Наггетс» играет лучший баскетболист в мире. Не хочу никого оскорбить, но на данный момент Йокич – лучший игрок в НБА. С большим отрывом», – заявил Расселл на подкасте Патрика Беверли.

Атлетизм Николы Йокича недооценен. Шутки про его лишний вес уже неактуальны

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Факт. Просто он не самый раскрученный. Да и не стемится к этому🏀
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
База
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
На банке теперь весь сезон
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
“Ты чо, пёс?». Так отреагировал один из одноклубников Анжелы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий