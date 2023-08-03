Д’Анджело Расселл: «Никола Йокич – лучший игрок в мире»

Разыгрывающий « » Д’Анджело Расселл, рассказывая о финале Западной конференции против « », назвал сербского центрового Николу Йокича лучшим игроком в мире.

«За «Наггетс» играет лучший баскетболист в мире. Не хочу никого оскорбить, но на данный момент Йокич – лучший игрок в . С большим отрывом», – заявил Расселл на подкасте Патрика Беверли.

Атлетизм Николы Йокича недооценен. Шутки про его лишний вес уже неактуальны