Д’Анджело Расселл: «Никола Йокич – лучший игрок в мире»
Разыгрывающий «Лейкерс» Д’Анджело Расселл, рассказывая о финале Западной конференции против «Денвера», назвал сербского центрового Николу Йокича лучшим игроком в мире.
«За «Наггетс» играет лучший баскетболист в мире. Не хочу никого оскорбить, но на данный момент Йокич – лучший игрок в НБА. С большим отрывом», – заявил Расселл на подкасте Патрика Беверли.
Атлетизм Николы Йокича недооценен. Шутки про его лишний вес уже неактуальны
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