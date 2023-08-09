Брэндон Ингрэм о слухах: «Фронт-офис всегда говорит мне, что происходит и как к этому относиться»
Форвард «Нового Орлеана» Брэндон Ингрэм рассказал о своем отношении к слухам о его возможном обмене, которые ходили этим летом.
«Я не часто бываю в социальных сетях. Поэтому люди иногда шутят об этом или звонят мне и спрашивают, что происходит, если увидели что-то по телевизору.
Когда появляются какие-то слухи, чаще всего я получаю известия от фронт-офиса, они говорят мне, что происходит и как к этому относиться. Они разъясняют любую информацию и говорят, правда это или ложь.
У меня хорошие отношения с Дэвидом Гриффином. Он всегда приходит прямо ко мне и все рассказывает. Я не вникал во все эти слухи, и меня они не беспокоили. Но я знаю, что это бизнес, и я должен быть готов ко всему», – сказал Ингрэм.
Порнозвезда обвиняет Зайона в измене. Сексуальные похождения заслонили финал НБА
Комментарии