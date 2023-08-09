Брэндон Ингрэм о слухах: «Фронт-офис всегда говорит мне, что происходит и как к этому относиться»

Теги Новый Орлеан НБА Дэвид Гриффин Брэндон Ингрэм Баскетбол

Форвард «Нового Орлеана» Брэндон Ингрэм рассказал о своем отношении к слухам о его возможном обмене, которые ходили этим летом.

«Я не часто бываю в социальных сетях. Поэтому люди иногда шутят об этом или звонят мне и спрашивают, что происходит, если увидели что-то по телевизору. 

Когда появляются какие-то слухи, чаще всего я получаю известия от фронт-офиса, они говорят мне, что происходит и как к этому относиться. Они разъясняют любую информацию и говорят, правда это или ложь. 

У меня хорошие отношения с Дэвидом Гриффином. Он всегда приходит прямо ко мне и все рассказывает. Я не вникал во все эти слухи, и меня они не беспокоили. Но я знаю, что это бизнес, и я должен быть готов ко всему», – сказал Ингрэм.

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