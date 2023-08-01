«Новый Орлеан» хочет усилить позицию центрового

Теги возможные переходы Новый Орлеан НБА Йонас Валанчюнас Джарретт Аллен Айзейя Стюарт Баскетбол

«Новый Орлеан» рассматривает возможности усиления позиции центрового в межсезонье-2023.

Основной пятый номер «Пеликанс» Йонас Валанчюнас имеет истекающий контракт.

Сообщается, что «Новый Орлеан» интересовался Джарреттом Алленом («Кливленд») и Айзейей Стюартом («Детройт»).

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